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Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в розыск редактора новостного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Это МВД России.

Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
© globallookpress.com

Журналистку разыскивают по уголовной статье. Подробности не приводятся.

Как сообщает ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. По данным агентства, она пишет журналистские расследования про происшествия и ЖКХ. Последняя статья ее авторства опубликована на портале 3 октября.

Ранее следствие попросило заочно арестовать журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суд просят избрать ему меру пресечения по уголовному делу об экстремизме.

Карена Шаиняна включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2023 года, а через месяц его объявили в розыск.

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