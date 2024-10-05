В Петербурге задержали чиновника по делу о многомиллионной взятке

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали чиновника, которого подозревают в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

По оперативным данным, чиновник получил 23,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы. Взамен он пообещал оказать содействие в заключении договоров аренды трёх земельных участков без проведения торгов.

Затем фигурант потребовал ещё 2,5 млн рублей в связи с некоторыми изменениями, связанными с процедурой аренды. При передаче так называемого аванса в размере 1,5 млн рублей чиновника задержали. Вместе с ним в руки полиции попал знакомый фигуранта, выступавший в роли посредника. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двух адвокатов по делу о взятке на сумму более 30 млн рублей.