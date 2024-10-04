Пьяный россиянин избил уборщицу до комы, подумав, что она сбросила его кота с 24-го этажа

В Башкирии мужчина стал фигурантом уголовного дела после конфликта с уборщицей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Уфе. По версии следствия, россиянин подумал, что уборщица выкинула его в окно 24-го этажа. Во время ссоры с женщиной местный житель избил ее руками и ногами, удары попадали по разным органам.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, на данный момент пациентка находится в коме. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Известно, что в момент конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время допрашиваются очевидцы совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Суд уже отправил фигуранта разбирательств под стражу.

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