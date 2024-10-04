Школьник сделал 200 приседаний и оказался в инвалидном кресле

Школьник из Китая может остаться инвалидом по вине учителя, который заставил его сделать 1000 приседаний. Об этом сообщает Oddity Central.

По данным портала, школьник проходил недельный курс военной подготовки в летнем лагере. После окончания программы его родители обратили внимание, что их сын выглядел подавленным и практически не мог стоять.

Расспросив школьника, они узнали, что перед церемонией выпуска один из учителей приказал ему сделать 1000 приседаний в качестве наказания за разговоры с другими детьми. После 200 повторений он потерял сознание от сильной боли, но учитель не стал оказывать ему никакой помощи, а наоборот пнул его ногой и оставил лежать на полу.

Родители школьника отвезли его в ближайшую больницу, где ему диагностировали простое растяжение и выдали мазь. Однако в течение следующих дней боль в ногах у него не прекратилась, а стала лишь сильнее. В результате родители школьника решили отвезти его в другую больницу, где ему поставили рабдомиолиз — опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерным физическим напряжением в течение короткого периода времени. Оно приводит к быстрому разрушению скелетных мышц и при отсутствии лечения может влиять на печень и почки. У школьника состояние оказалось настолько серьезным, что врач пересадил его в инвалидное кресло.

После 13 дней лечения в больнице подростка выписали, однако полностью он до сих пор не восстановился, у него атрофированы мышцы ног и повреждены печень и почки. Вероятнее всего он никогда больше не сможет заниматься серьезной физической активностью. На этом фоне родители школьника обратились к организаторам лагеря с жалобой на применение физического насилия к их сыну. В настоящее время стороны смогли достигнуть соглашения .