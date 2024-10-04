В акватории Кронштадта обнаружили масляное пятно

В акватории города-порта Кронштадта Ленинградской области обнаружили разлив нефтепродуктов. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Уточняется, что источником загрязнения воды стало распиленное и наполовину погруженное в воду судно. В результате приехавшие на место экологи взяли пробы горюче-смазочных материалов для последующей экспертизы. Все обстоятельства инцидента в данный момент выясняются.

В августе стало известно, что специалисты выявили в восьми реках Тюмени экстремально высокое содержание марганца и азота нитритного. В июле в поселке Репино под Петербургом Финский залив окрасился в кислотно-зеленый цвет.