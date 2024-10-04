Мигранты облили краской мемориал павшим в ВОВ в Москве

Два гражданина Таджикистана облили белой краской столичный мемориал, посвященный памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Вскоре злоумышленников задержали. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

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— В кратчайшие сроки оперативниками ОМВД России по Южнопортовому району Москвы двое злоумышленников были задержаны, — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что злоумышленниками оказались 19-летний и 23-летний приезжие из Таджикистана мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).

Васенин дополнительно отметил, что оперативно разыскать преступников удалось благодаря видеозаписи, на которой видно, как группа молодых людей около монумента на Шарикоподшипниковской улице вела себя вызывающе, выражая явное неуважение к обществу и публично оскверняя символы воинской славы страны.

В Барнауле также была зафиксирована акция вандализма: 24-летняя голая девушка забралась на памятник танку Т-34, установленному в честь Великой Отечественной войны.

Ранее мужчина спалил памятные венки в пламени Вечного огня в городе Старая Русса. В результате его действия была повреждена часть памятного мемориала.