Лерчек не смогла сдержать слез в зале суда

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) расплакалась в зале Троицкого районного суда Москвы, куда ее доставили 4 октября для избрания меры пресечения по делу о нелегальном выводе за рубеж более 250 млн рублей, передает издание «Регнум». Она пожаловалась, что изъятые у нее деньги были единственными, на которые она могла содержать детей.

Я сейчас разведена. Единственный мой источник дохода — из сети интернет. Живу сама и начала жизнь с чистого листа. Я не знаю, как мне зарабатывать деньги. Все, что изъяли при обыске, это все, на что я могла содержать детей, — сказала Лерчек сквозь слезы.

Ранее сообщалось, что Троицкий суд Москвы отправил блогера Артема Чекалина под домашний арест почти на два месяца. Бывший муж Лерчек пробудет под арестом до 26 ноября.

Стало известно, какой срок грозит блогеру Чекалину

Чекалина и его бывшую жену задержали 3 октября в Москве. Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что блогеры продавали фитнес-марафоны россиянам, а полученные средства направляли на счета банка, расположенного в другом государстве. Также Чекалиных подозревают в предоставлении ложных сведений о денежных переводах.