Родственники погибших в «Зимней вишне» потребовали компенсации спустя семь лет

Родственники погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подали 12 исков в Дорогомиловский суд Москвы о компенсации морального вреда к МЧС России и «Кемеровскому кондитерскому комбинату». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В Дорогомиловский районный суд города Москвы поступили 12 исков родственников погибших в результате трагических событий в ТРЦ "Зимняя вишня"», — цитирует РИА Новости представителей суда.

Вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда еще не решен.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта 2018 года. Унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. В результате трагедии было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пожарный Андрей Бурсин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре вышел из колонии после отбытия основного наказания. Он был приговорен к шести годам колонии за неорганизацию должной разведки при тушении пожара, что привело к гибели людей. Суд отклонил апелляцию о его условно-досрочном освобождении. Бурсин хочет вернуться домой, его срок заканчивается 15 декабря.

Бывший глава ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев признаны виновными в халатности, приведшей к гибели 60 человек в пожаре. Суд приговорил Мамонтова к 10,5 годам лишения свободы и штрафу, Терентьева — к 8,5 годам лишения свободы и штрафу.