Озвучено наказание для украинца, сбившего российский А-50 под Минском

Гражданин Украины, обвиняемый в совершении теракта против российского самолета А-50, осужден на 25 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии. Соответствующий вердикт вынес Минский городской суд. Остальные фигуранты дела получили от двух до 15 лет.

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Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу Н. В. — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному делу проходят 12 человек. Четыре обвиняются в непосредственном акте терроризма, другие фигуранты дела проходят по статьям о государственной измене, осуществлении агентурной деятельности и финансировании террористической деятельности. Приговор может быть обжалован.

Теракт, о котором идет речь, был осуществлен в конце февраля 2023 года. По делу было задержано около 30 человек. В результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытались совершить теракт на территории России с применением беспилотного летательного аппарата. По данным Минобороны РФ, вражеский дрон сбили средства противовоздушной обороны над Курской областью.