Стало известно, какой срок грозит блогеру Чекалину

Прокурор в Троицком суде Москвы назвал возможный срок блогеру Артему Чекалину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению прокурора, Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Такая мера связана с обвинением в нелегальном выводе средств за рубеж в размере 251 миллиона рублей.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», — сообщил прокурор.

Кроме того, прокурор выступил с требованием заключить блогера под домашний арест, а также запретить ему определенные действия. Суд удовлетворил запрос — Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября. Отбывать арест он будет в загородном доме в Ильинское.

Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты за рубеж

Напомним, что ранее Артема Чекалина и его жену Валерию (Лерчик) задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 миллионов рублей. Ранее их доставили в суд.