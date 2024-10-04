Ветер снес журналистку в прямом эфире о тайфуне на Тайване

Ветер сбил с ног журналистку телеканала TVBS в прямом эфире во время репортажа о тайфуне на Тайване.

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На разошедшихся по сети кадрах видно, как порыв ветра роняет девушку на землю, к ней на помощь спешит коллега.

По данным властей, из-за тайфуна "Кратон" на Тайване пострадали около 500 человек.

Больше всего раненых зафиксировано в портовом городе Гаосюн, на который стихия обрушилась при выходе на берег.

Мощные порывы ветра сбивали людей с ног, сносили крыши и легкие постройки, а ливни привели к оползням и наводнениям. Без электричества остались 100 тысяч домов.