Следователь призвал отправить Чекалина под домашний арест

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем может скрыться от правоохранителей или уничтожить доказательства по уголовному делу, если его не отправить под домашний арест.

Об этом заявил следователь МВД в Троицком суде Москвы, где рассматривается вопрос о домашнем аресте Чекалина.

"Чекалин может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить документы и иные доказательства, если его свобода не будет ограничена путем домашнего ареста", - сказал следователь в суде.

Он добавил также, что Чекалин причастен к совершению преступления в составе группы лиц.

"Чекалин и иные лица совершали преступления в составе организованной группы, в которой есть неустановленные соучастники", - сказал представитель следствия.

По его словам, на основании этого обвиняемому необходимо назначить домашний арест.

Сам Чекалин выступил против этого. Он заявил, что скрываться не собирается, настаивает на мере пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокаты также заявили о положительных характеристиках его личности. По их словам, он помогал участникам специальной военной операции и мирным жителям города Шебекино Белгородской области. Адвокат Константин Третьяков также подчеркнул, что следователи нарушили срок задержания Чекалина, продержав его более положенного времени под стражей.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела были прекращены.