Суд продлил арест полковнику Пешкову по делу о растрате при поставках пайков

235-й гарнизонный военный суд еще на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, который обвиняется в хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции.

Как передает корреспондент ТАСС, судебное заседание снова прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

"Продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Пешкову на два месяца, то есть по 6 декабря 2024 года включительно", - огласил постановление судья.

Как ожидается, защита обжалует это решение, так как настаивает на невиновности офицера. В ходе заседания защита просила суд избрать Пешкову меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Кроме того, срок домашнего ареста продлен второму фигуранту дела о растрате - Михаилу Сергееву. Он сотрудничает со следствием.

Как сообщалось ранее, в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников специальной военной операции военные следователи предъявили полковнику Дмитрию Пешкову обвинение в растрате. Офицер арестован и этапирован в одно из столичных СИЗО. Дело по факту посягательства на пайки для нужд СВО было возбуждено почти через полгода после ее начала. Срок следствия продлен до 7 декабря.