Мошенники лишили пенсионера денег и жилья на глазах у полиции

В Нижнем Новгороде мошенники лишили пенсионера денег и жилья практически на глазах у полиции. Против сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает портал «Гипер НН».

Мошенники связались с мужчиной по телефону. Звонки продолжались несколько месяцев, в результате чего россиянин согласился отдать все сбережения и взять кредит. В общей сложности он передал аферистам сумму в размере двух миллионов рублей.

Затем пенсионера убедили продать жилье. Ситуация вызвала подозрения у риелтора, которая занималась сделкой, — ей показалось, что собственник слишком дешево продает квартиру в центре города. Она отвела пенсионера в отделение полиции. Туда же приехала женщина Ирина, которая все это время разговаривала с мужчиной по телефону. Однако в результате сделку все-таки заключили, причем в присутствии полицейских.

Затем мужчину поселили в гостинице, где жила Ирина. По его словам, мошенники заставляли его пить таблетки, негативно влияющие на самочувствие. Все это время пострадавший верил, что участвует в специальной операции правоохранительных органов, после завершения которой ему вернут деньги и жилье. Сейчас мужчина вынужден жить у друзей.

Ранее сообщалось, что в Саратове группа адвокатов присваивала квартиры, оформляя их на подставных лиц. Мошенники попали под суд.