Фигуранты дела о теракте против самолета РФ А-50 получили от 15 до 25 лет

Обвиняемые в совершении теракта против российского самолета А-50 по решению Минского городского суда получили от 15 до 25 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Исполнителю акта терроризма - гражданину Украины Швецу Н. В. - назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления - от 15 до 25 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении белорусской Генпрокуратуры.

Украинский гражданин Николай Швец осужден заочно в связи с тем, что его ранее обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.