Обвиняемого в краже кенгурят проверят на причастность к другим преступлениям

Обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова проверят на причастность к другим подобным преступлениям.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных", - написала она.

Ранее сообщалось, что суд в Ярославле арестовал Некрасова по делу о краже трех кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Двоих животных вернули в зоопарки, третий детеныш умер, задохнувшись в сумке при транспортировке.