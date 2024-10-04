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Обвиняемого в краже кенгурят проверят на причастность к другим преступлениям

Обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова проверят на причастность к другим подобным преступлениям.

Обвиняемого в краже кенгурят проверят на причастность к другим преступлениям
© globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных", - написала она.

Ранее сообщалось, что суд в Ярославле арестовал Некрасова по делу о краже трех кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Двоих животных вернули в зоопарки, третий детеныш умер, задохнувшись в сумке при транспортировке.

Происшествия
Иван Некрасов
Ирина Волк
МВД России
Москва
Ярославль