Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Поляковой — еще одной фигурантки дела криптовалютной биржи Cryptex по организации преступного сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Полякова проведет под домашним арестом 1 месяц и 28 суток — до 30 ноября. Ей установили ряд запретов и ограничений, отмечается в публикации.

Фигурантку подозревают в совершении четырех преступлений: организация преступной организации (или участие в ней), неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот платежей.

Накануне суд отправил под домашний арест еще трех фигурантов дела криптобиржи Cryptex — Александра Терещенко, Руслана Ореховского и Романа Ореховского.

2 октября Следственный комитет России сообщил, что на основателей Cryptex завели уголовное дело. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS. В ведомстве подчеркнули, что главные клиенты этих сервисов — хакеры и киберпреступники. По версии следствия, в прошлом году оборот преступного сообщества составил 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.