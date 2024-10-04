Мужчину избили в театре «Современник» за опоздание на спектакль

Мужчине, опоздавшему на спектакль в московский театр «Современник», запретили сесть на свое место, а потом его избили.

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Об этом заявил сам пострадавший в пятницу, 4 октября.

— Заплатил 3000 рублей за билет на спектакль «Время женщин», но опоздал на представление на 15-20 минут. Сначала запретили сесть на место, не объяснив причину, потом предложили подняться на балкон. Несколько раз ударили в живот и по лицу, — передает слова пострадавшего 360.ru.

В самом театре «Современник» заявили, что охранник «не мог» избить мужчину. Пострадавший намерен обратиться в полицию.

Ранее в Малом театре 13 сентября состоялась премьера спектакля «Бесприданница» по известной пьесе Александра Островского. Спектакль, поставленный приглашенным режиссером Александром Вельмакиным, играется на сцене филиала театра на Большой Ордынке