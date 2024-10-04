Жителя Севастополя осудили на 14 лет за фотографии средств ПВО

В Севастополе суд приговорил к 14 годам лишения свободы экс-сотрудника Военно-морских сил (ВМС) Украины за государственную измену. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает УФСБ по региону.

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По информации, мужчина был завербован украинской разведкой. Он снимал ракетные корабли, боновые ограждения и средства противовоздушной обороны в Севастополе и отправлял украинским спецслужбам, передает РИА Новости.

Незадолго до этого правоохранители задержали в Белгородской области женщину, которая предприняла попытку выехать на территорию Украины, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб. В совокупности по этим статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей. Как наказывают за такое преступление в РФ и других странах мира — в материале «Вечерней Москвы».