Крупный пожар под Воронежем попал на видео

В воронежском селе Бабяково горит склад с полипропиленом. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров и есть угроза его перехода на соседнее помещение, заявило в своем Telegram-канале МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в промышленной зоне Бабяково поступило в 12.38 мск.

«На данный момент идет тушение склада общей площадью порядка 2 тысяч кв.м. с готовой продукцией - полипропиленом. Существует угроза перехода огня на соседний склад такого же типа», - уточнили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет, внутри горящего склада людей не было. С огнем ведут борьбу 54 человека и 17 единиц техники.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, видны клубы черного дыма, поднимающиеся над крышей склада, и языки огня. За кадром слышны несколько голосов. Сначала мужчина говорит, что «жар уже здесь ощущается», а потом несколько человек просят убирать машины от места пожара.

Ранее в Ярославле загорелся склад с покрышками и горючими материалами. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях. На них можно было увидеть большой столб дыма, а очевидцы говорили о едком запахе в воздухе.