Жителя Севастополя осудили на 14 лет за госизмену

Суд в Севастополе приговорил 47-летнего местного жителя, который передавал Украине данные о нахождении личного состава и военной техники ВС РФ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры города. ТАСС

По данным ведомства, мужчину завербовала украинская разведка. Он фотографировал ракетные корабли, боновые ограждения и средства ПВО в Севастополе. Lenta.ru

Ранее житель Пензенской области был осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух участниках специальной военной операции. RT на русском