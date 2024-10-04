В Красноярском крае ребенка насмерть зажало рейками кроватки

Грудной ребенок погиб, провалившись между рейками детской кроватки.

Матери мальчика предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Минусинска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2024 года женщина уложила в детскую кровать своего 10-месячного сына и ушла спать, оставив ребенка без присмотра на шесть часов.

"Обвиняемая достоверно знала, что одна из реек в основании детской кроватки смещается или падает, а ребенок, находясь на матрасе, несколько раз проваливался в образовавшееся пространство между рейками. <...> Во время сна при смещении незакрепленной рейки мальчик провалился в образовавшееся пространство между рейками основания кровати, в результате чего оказался зажатым в матрасе между деревянными рейками в основании кровати. <...> Около 21:30 мск женщина обнаружила своего сына в кроватке без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что смерть мальчика наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота.

По ч. 1 ст. 109 УК женщине максимально грозит лишение свободы до двух лет.