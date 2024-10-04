В Подмосковье задержан укравший миллионы рублей основатель финансовой пирамиды

Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя финансовой пирамиды, который обманул 42 человека на общую сумму свыше 71 миллиона рублей.

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Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Полицейские установили, что стратегия инвестиционной компании заключалась в проведении сделок по покупке и продаже криптовалюты. Она действовала по принципу финансовой пирамиды. В настоящее время потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб превышает 71 миллион рублей, — рассказала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Подозреваемого задержали в его квартире в подмосковном Зеленограде. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранта дела отправили под стражу.

Ранее стало известно, что в России вступили в силу поправки к закону «О потребительской кооперации», которые запрещают привлекать средства людей как инвестиции не поднадзорным Центробанку РФ организациям. До этого отсутствие статуса финансовой организации было ограничением для привлечения средств или иного имущества граждан.