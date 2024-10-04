Раскрыта личность погибшего при подрыве авто в Энергодаре

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл личность погибшего при подрыве автомобиля в Энергодаре. Согласно публикации в Telegram-канале главы региона, им оказался депутат городского совета Андрей Короткий.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего. Им окажут необходимую помощь.

«Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни. Призываю всех не терять бдительности, всегда быть начеку, осматривать свои машины, контролировать обстановку», — добавил он.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общественно опасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел на бульваре Каштанова: неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль. Когда мужчина сел в салон, оно взорвалось. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.