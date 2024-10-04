Директор ЗАЭС назвал терактом подрыв авто с сотрудником станции в Энергодаре

Подрыв автомобиля и убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрея Короткого является ужасающим и бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, сообщает пресс-служба станции. Он отметил, что совершившие теракт должны быть наказаны. "Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, - это безрассудный, запредельный шаг", - сказал глава ЗАЭС. Погибший являлся бывшим председателем Совета депутатов города Энергодар. Как заявили в пресс-службе, его семье окажут всю необходимую помощь. 4 октября Следственный комитет России сообщил, что в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, его автомобиль взорвали. По версии следствия, в пятницу под автомобиль погибшего, припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда мужчина сел в машину. До этого о подрыве автомобиля с сотрудником Запорожской АЭС заявило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Причиной подрыва машины Короткого украинская разведка назвала то, что он сотрудничал с российскими властями и передавал им списки сотрудников ЗАЭС, которые придерживались проукраинской позиции.