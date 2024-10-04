В Москве кладовщик украл со склада товары на сумму более 14 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего работника склада, который за несколько месяцев похитил из него бытовую химию на сумму более 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник Владимир Васенин.

По его словам, в полицию с заявлением обратилась 48-летняя предпринимательница.

"Она сообщила, что с арендуемого ею склада на 2-й Новорублевской улице неизвестным была похищена бытовая химия общей стоимостью около 14 миллионов рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина, который работал кладовщиком на складе у потерпевшей", - рассказал Васенин и отметил, что подозреваемый имел свободный доступ к помещению и в течение нескольких месяцев вывозил бытовую химию небольшими партиями. Похищенное он продавал через интернет, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.

Как добавил начальник пресс-службы, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурант содержится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.