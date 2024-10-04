В Новосибирске мужчина бросил коктейль Молотова в здание ФСБ

В Новосибирске мужчина устроил поджог в здании областного управления ФСБ. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 3 октября на Коммунистической улице неизвестный разбил окно, а затем метнул внутрь помещения коктейль Молотова. От вспыхнувшего пламени загорелся сам поджигатель, но он сумел потушить огонь и сбежать.

Кабинет в здании ФСБ полностью выгорел. На фасаде остались следы пожара, окна заколочены.

По предварительным данным, поджог совершен по указанию мошенников с Украины.

30 сентября сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ и полиции задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, пытавших совершить поджог вышки сотовой связи у поселка Горино.