В Дагестане учительница ударила ученика головой о дверь. Видеозапись, снятую одним из находившихся в классе детей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах россиянка дает школьнику подзатыльник и оскорбляет его.

«Сволочь такая (...), чтоб я не видела здесь больше, гадина», — говорит педагог и бьет мальчика головой о дверь. Затем она выставляет ученика из класса.

Из видео следует, что так учительница отреагировала на некую фразу мальчика. Однако его реплика на запись не попала.

Ранее в Подмосковье школьник обмочился на уроке из-за не отпустившей его в туалет учительницы. Ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру.