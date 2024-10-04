Машину сотрудника Запорожской АЭС подорвали в Энергодаре

Неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС в Энергодаре. Как сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале, возбуждено уголовное дело по факту убийства общественно опасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел на бульваре Каштанова. Под транспортное средство главы группы пропусков службы безопасности станции заложили самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Следователи проводят необходимые мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц. Проводятся судебные экспертизы, допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.

Напомним, что 2 октября в Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи. Как заявлял сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, за случившимся стоит военная разведка Украины. Потерпевший жив и его здоровью ничего не угрожает.