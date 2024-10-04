Мужчина повалил на пол 14-летнего подростка, который прошел в московское метро бесплатно. Врачи диагностировали множество ушибов у пострадавшего.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Подросток, не оплатив проход в метро, прошел через турникет за впереди идущим пассажиром. Заметив мальчика, агрессивно настроенный гражданин развернулся и, обхватив его рукой, повалил на пол, после чего скрылся, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел на станции ЦСКА московского метрополитена. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 42-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее мужчина разбил створку турникета на станции «Терехово» столичного метрополитена. Это произошло после того, как сотрудники станции вернули ему пропавший телефон.