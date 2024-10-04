Летевший в Москву самолет запросил экстренную посадку в другом городе

Самолет авиакомпании S7 рейса 3046 Чита - Москва приземлился в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. А. И. Покрышкина. ТАСС

Нештатная ситуация произошла утром 4 октября на борту лайнера, летевшего из Читы в Москву. Уточняется, что одному из пассажиров стало плохо, поэтому пилоты запросили приземление в другом городе. Lenta.ru

Известно, что остальные пассажиры не покидали салон самолета, а после дозаправки авиалайнер продолжил полет в пункт назначения. ФедералПресс