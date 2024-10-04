Исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Вечерняя Москва

«Исполнителей теракта в „Крокусе“ прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России», — заявил Бортников. Он добавил, что в организации теракта участвовали и украинские спецслужбы, находящиеся под контролем Запада. Ura.Ru

Ранее стало известно, что следствие в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан» ((принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Lenta.ru