Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд признал мужчину, задержанного сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, виновным в том, что он размещал в чатах мессенджера призывы к террористической деятельности.

Ему назначили наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Центральный окружной военный суд признал виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) жителя Челябинской области 1990 года рождения. С учетом раскаяния и полного признания своей вины ему судом назначено наказание в виде штрафа на 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как было установлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий, мужчина осознавал публичный характер и общественную опасность своих деструктивных действий. При этом с января по февраль 2024 года разместил в чатах в Telegram текстовые комментарии, в которых призывал к свержению действующей власти.