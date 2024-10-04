В ФСБ подтвердили причастность ИГ* к теракту в «Крокусе»

«Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишет РИА Новости.

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Члены этой организации прицельно вербовали исполнителей в таджикской диаспоре, подчеркнул Бортников. Они делали это через интернет, находясь в Афганистане.

Ранее стало известно, что следствие в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан».

*Террористическая организация, запрещена в РФ