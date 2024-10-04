Бортников рассказал, где вербовали исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнителей теракта в «Крокусе »прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, к организации нападения причастны «Вилаят Хорасан»* и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, передает ТАСС.

2 октября сообщалось, что фигуранты дела о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» дают друг на друга изобличающие показания. Соответствующая информация следует из материалов дела.

В Басманном суде сообщили, что члены семьи из Таджикистана, которые продали машину Renault Symbol непосредственным участникам нападения «Крокус Сити Холл», знали о готовящимся теракте, что подтверждает показания свидетелей.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 145 человек, а пострадавших — более 500. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» составила семь тысяч квадратных метров.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.