ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в Свердловской области

ФСБ России пресекла два канала незаконной миграции в Свердловской области, через которые в страну прибыли более 600 человек из стран Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"В Екатеринбурге сотрудниками УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность двух гражданок России 44 и 45 лет, организовавших незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранцев. Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. Результатом противоправной деятельности задержанных явилось незаконное пребывание на территории нашей страны более 600 представителей из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).