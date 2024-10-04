Оскорбившая полицейского в переходе метро женщина стала фигуранткой уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней женщины, которая вела себя агрессивно по отношению к полицейскому в подуличном переходе станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В подуличном переходе станции метро «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии во время проверки документов 35-летняя женщина агрессивно повела себя в отношении сотрудника патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, который находился при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленница отказалась выполнить законные требования представителя власти, начала выражаться нецензурной бранью и выкрикивать оскорбления в адрес полицейского, после чего сорвала с его форменной одежды служебный видеорегистратор и нанесла несколько ударов рукой в область лица и головы. Принятыми мерами женщина незамедлительно была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.