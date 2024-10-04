Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-адвокату Эльману Пашаеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием. По делу допросили трех свидетелей. Сейчас сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела продолжается.

Напомним, что в сентябре Пашаева задержали по делу о мошенничестве. По версии следователей, он убедил мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Для решения вопроса мужчина передал бывшему адвокату не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Также СМИ сообщали, что Пашаев мог незаконным образом получить выплату в 3 млн рублей, подделав документы о ранении в зоне спецоперации.

Экс-адвоката поместили под арест до 15 ноября. Второй западный окружной военный суд отклонил его апелляцию.