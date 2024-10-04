В России задержаны мигранты за организацию бизнеса на браках по расчету

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали трех выходцев из государств ближнего зарубежья, которые организовали криминальный бизнес по заключению фиктивных браков по расчету для легализации мигрантов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

© lenta.ru

По данным МВД, начиная с 2020 года иностранцы искали среди своих соотечественников желающих получить российское гражданство и предлагали им заключить фиктивные браки за вознаграждение. Стоимость брачных аферистов составляла около 200 тысяч рублей. Семь жительниц Петербурга согласились формально выйти замуж на иностранца, получив от 30 до 100 тысяч рублей. За пять лет деятельности таким образом они успели легализовать в России несколько десятков человек.

Помимо троих организаторов криминального бизнеса полицейские задержали четырех жительниц Петербурга, которые согласились им помогать. В ходе обыска из офиса было изъято 233 печати различных государственных учреждений, компьютеры, принтеры, бланки официальных документов.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Ранее сообщалось, что организацию незаконной миграции предложили сделать особо тяжким преступлением.