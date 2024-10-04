Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в регионе России

Появились кадры мощного пожара на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае. Их публикует МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видны огромные шары пламени, с которым борются пожарные. Ситуацию в зоне происшествия, судя по кадрам, осложняет ветер.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 10 тысяч квадратных метров. Огонь, который охватил емкости с топливом, локализовали.

«Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность», — отчитались в ведомстве.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае начался в пятницу, 4 октября. Никто, предварительно, не пострадал. О причинах происшествия данных пока не приводится. Тогда же сообщалось о возгорании на нефтебазе в Воронежской области — оно возникло в результате падения беспилотника ВСУ.