В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

В промзоне деревни Осенцы в Пермском крае произошел пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов, МЧС России.

Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, загорелись емкости в топливе, уточнили в ведомстве. Пострадавших нет.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

В ночь с 3 на 4 октября в Воронежской области подавили дрон, после чего он упал на территорию нефтебазы. Загорелась пустая цистерна. Пострадавших не было.