В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе

Спасатели потушили возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Аннинском районе Воронежской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено», — написал глава области.

Он рассказал, что за прошедшую ночь средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников, один из которых и стал причиной пожара на нефтебазе. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Той же ночью пламя охватило базу с нефтепродуктами в Пермском крае. Огонь распространился на территории площадью 10 тысяч квадратных метров. Пожар потушили при участии 60 спасателей и 19 единиц техники.