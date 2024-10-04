Житель Румынии напал на переводчицу из-за русского языка

Мужчина в Румынии напал на переводчицу из-за русской речи. Инцидент произошел около посольства Соединенных Штатов в Бухаресте.

Об этом сообщил канал RT, ссылаясь на потерпевшую.

Она пришла в посольство с клиенткой из Киева для получения визы. Пока женщины стояли в очереди, они говорили о Румынии на русском языке.

— Крупный, накачанный мужчина сзади на нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Он набросился на нас, — рассказала переводчица.

Вооруженные жандармы защитили ее, добавила она.

В Верховую раду поступил законопроект о полном запрете использования русского языка в украинских школах, в том числе и на переменах. Об этом 3 октября сообщила один из авторов инициативы, депутат Наталья Пипа на своей странице в социальной сети. Она решила обосновать необходимость принятия проекта и рассказала историю о женщине, ребенок которой стал говорить по-русски после общения со сверстниками в детском саду, хотя дома все члены семьи общаются исключительно на украинском языке. Отмечается, что вести уроки на русском в стране запретили еще в 2021 году, а теперь предлагается расширить зону ограничения.