МВД: В Иркутске полиция задержала глав этнических диаспор

Сотрудники полиции задержали руководителей этнических диаспор в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило ГУ МВД России по региону.

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Речь идет о председателе узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры. По данным следователей, с января этого года они совместно с центром допобразования за вознаграждение выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы, говорится в Telegram-канале ведомства.

Данные сертификаты способствовали оформлению трудового патента, вида на жительство в Иркутской области. По предварительным данным, злоумышленники получали более 1,5 миллиона рублей за сертификаты, подтверждающие знание русского языка.

Во время обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, подтверждающие противоправные действия.

Пакет из пяти законопроектов, которые вносят существенные изменения в миграционную сферу, внесли в Госдуму России.