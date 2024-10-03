Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты за рубеж

Блогеру Валерии Чекалиной, ее экс-супругу и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в выводе валюты по подложным документам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.

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«Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о валютных операциях по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, которая обладает полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой», — говорится в тексте.

Отмечается, что преступление, в котором обвиняют блогера, связано с ее фитнес-марафонами. Речь идет о выводе 251 миллионов рублей за рубеж. Заявление на участников дела написал экс-директор компании блогера «Би Фит». Всем фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы.