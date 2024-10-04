Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не признала вину в деле о выводе 251 млн рублей из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Екатерину Гордон.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Лерчек рассказала об оставшемся имуществе после развода

СМИ сообщали, что 3 октября фигуранты дела были задержаны после допроса. По данным РИА Новости, следствие попросит отправить их под домашний арест.