Рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане обнаружили неизвестные трубы

Рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане обнаружили трубы неизвестного назначения. Об этом сообщил начальник отдела технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Анвар Анваров, передает «РЕН ТВ».

Он отметил, что работы на месте взрыва продолжаются.

«Вчера вечером обнаружили три трубы, возле дороги соседнего участка, с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали», — добавил Анваров.

По его словам, две трубы находятся рядом друг с другом и имеют изоляцию, а третья — диаметров около 100-150 миллиметров — располагается на расстоянии в 20 сантиметров от них. В настоящее время устанавливается их назначение.

СК РФ сообщил о задержании владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв

Напомним, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 27 сентября. В результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 11 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые по неосторожности повлекли за собой смерть двух и более лиц. Возможной причиной взрыва могло стать состояние газопровода «Даггаз».