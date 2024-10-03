В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

На этой неделе Запорожская АЭС (ЗАЭС) потеряла связь с резервной линии электропередачи на 36 часов, ситуация с внешним энергоснабжением продолжает ухудшаться, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Потеря линии электропередачи 330 кВ на этой неделе показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — отмечают в агентстве.

Помимо этого, группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы, некоторые из них были вблизи станции, говорится в публикации. При этом сообщений о повреждениях объекта не было.

Ранее Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. В качестве примеров этого он привел неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.