В Петербурге в диване нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

© ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Отмечается, что в настоящее время на месте работают следователи, производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств.

«В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причин смерти мужчины», — говорится в тексте.

По данным 78.ru, мужчину убила его возлюбленная, а затем решила завернуть его тело в одеяло и спрятать в диван. Что стало причиной убийства неизвестно.

В полиции обратились соседи женщины, которые стали чувствовать трупный запах.