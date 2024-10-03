Названо число погибших от урагана «Хелен» в США

Число погибших в результате урагана «Хелен», обрушившегося на прошлой неделе на юго-восточную часть США, выросло до 200 человек. Об этом сообщает CNN.

Ранее телеканал заявлял о 191 погибшем. Сегодня, 3 октября, в штате Джорджия объявили о еще восьми погибших, а в западной Флориде — об одном.

«Неделю спустя подтверждена гибель 200 человек в шести штатах, что делает "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть Соединенных Штатов со времен урагана "Катрина" в 2005 году», — говорится в тексте.

Согласно информации портала PowerOutage.us, из-за последствий от урагана до сих пор без электричества остаются более миллиона человек в Вирджинии, Северной и Южной Каролине, Джорджии и Флориде.